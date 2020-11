Dustin Johnson wint Masters golf met historisch tornooirecord

‘s Werelds nummer een Dustin Johnson heeft zondag in Augusta (Georgia) het Masters golf gewonnen. Met een laatste ronde in 68 slagen, vier onder par, bracht Johnson zijn eindscore op 268, twintig onder par en een toernooirecord. Het vorige record stond met achttien onder par op naam van de Amerikanen Tiger Woods (1997) en Jordan Spieth (2015).

In de eindstand heeft Johnson vijf slagen voor op de Australiër Cameron Smith en de Zuid-Koreaan Im Sungjae. De Noord-Ier Rory McIlroy, viervoudig majorwinnaar en voormalig nummer een van de wereld, werd na een slechte start (1e ronde in 75) nog vijfde, op negen slagen van Johnson. De laatste drie rondes deed hij het nog één slag beter dan de nieuwe kampioen.

Titelverdediger en vijfvoudig toernooiwinnaar Tiger Woods beleefde zondag een historisch dieptepunt in zijn rijke carrière. Voor de twaalfde hole, een par drie, had hij liefst tien slagen nodig, nadat hij drie keer de bal in het water sloeg en ook nog eens in de bunker verzeilde. Nooit eerder had de vijftienvoudige majorwinnaar en voormalige nummer een van de wereld een hole in zeven slagen boven par beëindigd. Woods rechtte wel nog de rug en putte op zijn zes laatste holes nog vijf birdies weg. Na een slotronde in 76 slagen eindigde hij op een 38e plaats.

Foto: AFP

Voor Johnson, vorig jaar runner-up na Woods, is het de tweede majorzege. In 2016 won hij het US Open. Na zijn 24e zege op de Amerikaanse PGA Tour, de vierde dit seizoen, mocht hij niet alleen het beroemde Green Jacket aantrekken, maar kreeg hij ook een cheque van 2,07 miljoen dollar (1,75 miljoen euro) overhandigd, nog altijd een peulschil in vergelijking met de 15 miljoen dollar (12,67 miljoen euro) die hij al kreeg voor zijn eindzege in de FedEx Cup.

Vorige maand testte Johnson nog positief op het coronavirus en vreesde hij voor zijn deelname aan het Masters. Maar na een quarantaineperiode keerde hij anderhalve week geleden terug in het Houston Open, waarin hij tweede werd.

Foto: AP

“Het voelt aan alsof ik droom”

Dustin Johnson was na zijn historische triomf even de gelukkigste man op aarde. “Het voelt aan alsof ik droom. Als jongen droomde ik ervan om de Masters te winnen. En nu Tiger Woods me in het green Jacket heeft gehesen, lijkt het nog steeds alsof ik droom. Wat een geweldig gevoel is dit.”

De 36-jarige Johnson won het majortoernooi in Augusta (Georgia) met een recordscore van 268 slagen, twintig onder par. Hij deed het vijf slagen beter dan de Zuid-Koreaan Im Sung-jae en de Australiër Cameron Smith. “Ik ben heel erg trots op de manier waarop ik mezelf tijdens dit toernooi in de hand heb weten te houden. Het was zwaar zondag, ik was de hele dag nerveus, dat voelde ik in heel mijn lichaam. Maar nu sta ik hier, met het groene jasje aan. Beter dan nu kan ik me niet voelen.”

Het Masters wordt normaal altijd in april afgewerkt. Door de coronacrisis werd het toernooi verschoven naar november. Indien mogelijk moet Johnson over vijf maanden alweer de baan op in Augusta om zijn tweede majortitel te verdedigen. Daar wilde de nummer een van de wereld nog even niet aan denken. “Voor mij is het Masters het belangrijkste golftoernooi van het jaar. Deze titel wilde ik het meeste van allemaal winnen. Dat het me nu gelukt is, geeft ontzettend veel voldoening.”