Roze dolfijn komt vast te zitten op strand, maar wandelaar brengt redding

Sermwit Musem Sadao uit Thailand heeft vorige week een roze dolfijn met een hartverwarmende actie in veiligheid gebracht. Het dier zwom iets te dicht bij de kust van het eiland Ko Sukon, waardoor het plots in de problemen raakte. Gelukkig schoot de man snel in actie: hij trok het water in en kon het dier op eigen kracht terug in zee duwen.

De man was samen met zijn familie aan het wandelen op het strand toen ze de dolfijn in de gaten kregen. Nadat eerst zijn jongere broer tevergeefs trachtte om het arme dier te helpen, waagde hij zelf een poging. Niet veel later kon de dolfijn terug in het diepere water zwemmen. “Ik ben blij dat we het op tijd konden helpen”, vertelde de man achteraf. “Hopelijk mag het nog een lang leven leiden in de oceaan.” Een gestrande dolfijn kan doorgaans al na enkele uren sterven indien het niet wordt geholpen.