“Meestal droog met een langzaam luwende wind”

Vandaag trekken er nog veel wolken over Limburg. Zo nu en dan kan daaruit nog eens wat regen vallen, al zijn er geen buien van het kaliber van zondag meer te verwachten. De wind waait nog gedurende een groot deel van de dag aan gemiddeld 4 Beaufort uit het westen, wat ongeveer 25 km/u betekent. Na zonsondergang wordt dat 3 en later 2 Beaufort.

In vergelijking met zondag zijn we toch wel een graad of vijf kwijt, wat betekent dat we maxima rond 11 a 12°C mogen verwachten.

Toch is dit nog steeds ...