Wagen geramd op inrit: “Zoveelste keer dat chauffeur hier zijn bocht mist”

Hechtel-Eksel -

In de Grensstraat in Eksel ging zondagavond een wagen uit de bocht en ramde die daarbij een auto die op die inrit stond. Gelukkig was er enkel blikschade, maar voor de bewoners van de aanpalende woning is het welletjes geweest. “Het is al de tweede wagen die voor ons huis perte totale wordt gereden.”