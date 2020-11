Elise Mertens eindigt jaar weer netjes in top twintig, maar vakantie zit er niet in: “Eén rustdag, omdat ik moet reizen”

Elise Mertens heeft 2020 niet kunnen afsluiten met een tornooizege. Na de verloren finale in Praag tegen Halep legde ze in Linz de duimen tegen dubbelmaatje Sabalenka. Ze duikt wel opnieuw de top 20 in. “Ik kijk met vertrouwen uit naar volgend seizoen.” De voorbereiding daarop start.., dinsdag.