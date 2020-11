Limburgse Diabetes Liga gaat digitaal

Bree - De maatregelen om de coronacrisis in te dijken, speelden ook de organisatoren van de Wereld Diabetes Dag parten. Toch blijven de Limburgse afdelingen van de Diabetes Liga niet bij de pakken zitten.

“Normaal gezien organiseren we rond de Wereld Diabetes Dag tal van initiatieven om de bevolking te informeren en te sensibiliseren”, vertellen voorzitter Roger Nickmans van de Diabetes Liga Midden Limburg en provinciaal coördinator Albert Schrooten. “Dat is vandaag de dag trouwens nog steeds meer dan nodig: er bestaan immers nog heel veel hardnekkige misverstanden omtrent diabetes. Andere jaren zijn we op de Wereld Diabetes Dag in alle Belgische ziekenhuizen aanwezig met een informatiestandje om het publiek te informeren met getuigenissen uit eerste hand en delen we informatiefolders uit. Maar dat kan nu niet. Ook de vele traditionele wandelingen kunnen dit jaar niet doorgaan.”

Digitaal

De zes Limburgse afdelingen van de Diabetes Liga gaan dan ook helemaal digitaal. “Elke afdeling presenteert een online lezing in verband met diabetes”, vervolgt voorzitter Albert Schrooten van de Limburgse Diabetes Liga. “Daarbij wordt er onder meer aandacht besteed aan het -lekker- koken voor diabetici en geven we informatie aan ouders van kinderen met diabetes. Uiteraard komen ook hele wat mythes en misverstanden rond diabetes aan bod.” Alle info via www.diabetesligalimburg.be/wdd.