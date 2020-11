Bondscoach De Boer heeft eindelijk eerste zege beet: Oranje (even) groepsleider in Nations League

Nederland is minstens enkele uren groepsleider van groep 1A in de UEFA Nations League. De troepen van bondscoach Frank de Boer wonnen met 3-1 van Bosnië. Het is de eerste zege van Frank de Boer sinds hij overnam als bondscoach van Nederland.

De Nederlandse bondscoach Frank de Boer schuift nogal graag met zijn basiself, en dat was ook zondagavond om 18u niet anders. Zo stonden Davy Klaassen, Olen Wijndal en Luuk de Jong in de basis, Donny van de Beek en Donyell Malen moesten tevreden zijn met een stekje op de bank. Bij de Bosniërs kreeg Standardspeler Gojko Cimirot een basisplaats.

De Nederlanders namen een vliegende start dankzij een goede vloeiende aanval die van links naar rechts bewoog. Uiteindelijk was box-to-box middenvelder Wijnaldum degene die de 1-0 in doel tikte.

?? | Georginio Wijnaldum scoort tweemaal in 13 minuten tijd tegen Bosnië en Herzegovina! ??#NEDBOS pic.twitter.com/G8rwd6OWIG — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 15, 2020

Het ging vlotjes voor Oranje, want na dertien minuten kwam er opnieuw een treffer. Weer stond Wijnaldum op de goede plaats, dit keer was Steven Berghuis degene die hem de assist panklaar gaf. Tim Krul moest na dik twintig minuten voor het eerst echt in actie komen bij een Bosnische kans. Bijna was het nog voor het halfuur 3-0, maar de goal van Luuk de Jong werd onterecht afgekeurd. Geen VAR in de Nations League, weet u wel. Na de rust was het bijna opnieuw prijs, maar Berghuis mikte pal op de doelman.

Depay scoort verlossende derde goal

Diezelfde Ibrahim Sehic was daarna paraat op een afstandsschot van Memphis Depay.

?? | Memphis zet zijn tegenstander voor schut met deze heerlijke beweging. ????#NEDBOS pic.twitter.com/LoRH7KhxhM — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 15, 2020

De spits van Olympique Lyonnais maakte het enkele minuten later wel af: hij rondde een prachtig stukje combinatievoetbal af met een intikkertje. De Bosnische verdedigers kwamen andermaal bijzonder veel te kort. Vooraan ging het na een uurtje beter: Eupen-spits en invaller Smail Prevljak trapte de 3-1 ook bijzonder simpel binnen van bij het penaltypunt. Verder kwamen de Bosniërs niet meer; de meeste kansen waren nog voor onze noorderburen.

Door de overwinning krijgt Oranje de leidersplaats in groep 1A. Die eer blijft sowieso maar even duren, want Italië en Polen spelen straks tegelijkertijd met de Rode Duivels om 20u45 tegen elkaar. Polen heeft zeven punten, eentje minder dan Oranje, en Italië zes. Een eventuele winnaar in het onderlinge duel wordt dus leider, bij een gelijkspel wordt Polen leider wegens beter doelsaldo.

Turken maken Russen nerveus

De Turken ontvingen de Russen. Het waren de bezoekers die op voorsprong kwamen dankzij Cherysev, maar kort daarna kreeg Semenov rood. Karaman en Cengiz Under keerden de score om voor de Turken. Nadien ging Under door met een tweede goal, maar dankzij Kuzyaev werd het toch weer 3-2. De Russen blijven aan de leiding van Groep 3B met een puntje voorsprong op Hongarije, dat straks om 20u45 nog speelt tegen Servië.

Wales klopte Ierland met 1-0 in een Angelsaksisch onderonsje, waardoor de Welshmen aan de leiding blijven in Groep 4B. Ook Finland, dat een puntje minder heeft dan Wales in die groep, won met 1-2 van Bulgarije.