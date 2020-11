Pijnlijk gevecht tegen twaalfde hole: titelverdediger Tiger Woods belandt op historisch dieptepunt op Masters

Titelverdediger en vijfvoudig toernooiwinnaat Tiger Woods bereikte zondag op de laatste dag van het Masters in Augusta (Georgia) een historisch dieptepunt. Vor zijn twaalfde hole, een par drie, had de 44-jarige Amerikaan niet minder dan tien slagen nodig. Nooit eerder in zijn succesvolle loopbaan beëindigde de vijftienvoudige majorwinnaar en voormalige nummer een van de wereld een hole in zeven slagen boven par.