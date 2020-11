Drie feestjes ontdekt in Bilzen en Riemst: “Maar wij wonen op hetzelfde adres”

Bilzen / Riemst -

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst is zaterdagavond uitgekomen op maar liefst drie feestjes. Op twee plaatsen in Riemst kregen in totaal 15 feestvierders een coronaboete. In Bilzen verklaarden acht Nederlanders dat ze op hetzelfde adres woonden, waardoor ze geen boete kregen.