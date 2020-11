LIVE. Rode Duivels staan (op doorregende grasmat) voor zware match tegen Engeland

De Rode Duivels staan vanavond voor een cruciaal duel met Engeland op de voorlaatste speeldag van de groepsfase van de Nations League. Bij winst komt plaatsing voor de Final Four heel dichtbij. Bij een gelijkspel tegen de Engelsen moet er tot de laatste speeldag en het duel tegen Denemarken gewacht worden vooraleer in de groep de beslissing valt. Bij een thuisnederlaag tegen Engeland is het meer dan waarschijnlijk over en uit, want op de slotspeeldag moet er niet gerekend worden op puntenverlies van de Three Lions tegen IJsland.