Uit de garage van een student van PXL-Music in de Weggevoerdenstraat is voor tussen de 3.000 en de 4.000 euro aan muziekmateriaal gestolen. Volgens de student ging het om één dief, die onder meer zijn Japanse elektrische gitaar ter waarde van 2.000 euro stal.

“Ik was stomverbaasd toen ik terugkeerde op kot”, zegt Anton Valcke, drummer en laatstejaars ‘muzikant’ bij PXL-Music. “Ik woon in Wijgmaal bij Leuven en omdat er enerzijds vakantie was en daarna de scholen ...