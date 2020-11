Dribbel loopt vrolijk op jogger af, maar die haalt plots uit met mes en steekt hondje dood

Waasmunster -

Een jogger heeft zaterdagavond het driejarige hondje Dribbel van Kristoff Van Havere doodgestoken in de Donkerputstraat in Waasmunster. Het jonge dier liep naar de loper toe die het tot tweemaal toe met een mes in het hart stak. De politie zette een zoekactie op poten naar de dader, maar die leverde niets op.