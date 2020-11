“Duurste duif ooit in Europa” komt uit Berlaar: geveild voor 1,6 miljoen euro

New Kim is vanaf zondag officieel de duurste sportduif van Europa. Liefst 1,6 miljoen euro had een bieder uit China over voor het topdier uit het Berlaarse Hok Van De Wouwer. De internationaal vermaarde duivenhouder houdt het voor bekeken en verkoopt al zijn dieren. Maandag vindt het tweede deel van de veiling plaats. Ook dan zullen nog enkele toppers van eigenaar veranderen.