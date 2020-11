Megasucces doorkijkkerkje in Borgloon zorgt voor overlast

Borgloon -

De bewoners van de Grootloonstraat zijn de overlast van de wandelaars en dagjesmensen voor het doorkijkkerkje in Grootloon grondig beu. “Wij zijn enorm trots en fier dat onze landelijke gemeente en in het bijzonder het kunstwerk ‘het Doorkijkkerkje’ in onze buurt zoveel aandacht krijgt. Maar het mag niet te kostte gaan van onze leefomstandigheden. Afgeholpen weekend was er voor de hulpdiensten geen doorkomen aan en als daardoor een slachtoffer te betreuren valt, is er dat een teveel,” zegt Ann Coenen een inwoonster uit de straat.