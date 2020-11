Lachaert reikt De Wever de hand na federaal conflict: “Laat ons eens samen gaan lopen”

Egbert Lachaert (Open VLD) wil het bijleggen met Bart De Wever (N-VA). Dat zegt hij in De Zondag. Dat de twee elkaar al maanden niet gesproken hebben, weegt op de Vlaamse regering. “Laat ons eens gaan lopen. Dat is coronaproof.” Op café zal het alleszins niet lukken, voor versoepelingen is het nog te vroeg, vindt de liberale partijvoorzitter. Al ziet hij ook perspectief.