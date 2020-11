Afspraak bij kinderknooppunt 102 van ‘Route 2 School’

Kinrooi - Het project ‘Route 2 School’, waarbij de verplaatsingen van en naar school in Kinrooi in kaart gebracht worden, is een succes.

“Het mooiste resultaat is misschien wel het kinderknooppuntennetwerk”, klinkt het bij de betrokken gemeentelijke diensten. “Dit project is geïnspireerd op het gekende en populaire fietsroutenetwerk. Ouders en kinderen kunnen via het netwerk een veilige fietsroute naar school uittekenen. En waarom zouden klasgenoten niet afspreken aan pakweg ‘kinderknooppunt 102’ om van daar samen veilig verder naar school te fietsen?”