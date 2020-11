De lokale politie van de zone Grens heeft zaterdagavond een lockdownfeestje stilgelegd in Essen. In een tuin bouwden tien personen een feestje rond een kampvuur. Zes personen verschuilden zich voor de politie door in de struiken te duiken.

Rond 19 uur reed een fietser over de fietsostrade in Wildert. “De vrouw hoorde duidelijk dat er in de omgeving een feestje met muziek bezig was, waarop zij de politie verwittigde”, klinkt het.

Op het ...