Vier besmette Oekraïense internationals vliegen terug naar vaderland

De vier Oekraïense internationals die positief hebben getest op het coronavirus zullen zondag vanuit Duitsland terugvliegen naar hun vaderland. Dat heeft bondscoach Andriy Shevchenko zaterdagavond in Leipzig bekendgemaakt na de met 3-1 verloren Nations League-wedstrijd tegen Duitsland.

Andriy Yarmolenko, Viktor Tsygankov, Viktor Kovalenko, Sergiy Sydorchuk en een staflid van de Oekraïense nationale ploeg, die vrijdag een positieve coronatest afleverden, worden opgehaald door een vliegtuig dat overkomt uit Kiev, aldus Shevchenko. Even was het onzeker of het duel met Duitsland kon plaatsvinden, maar na een nieuwe testronde met alleen maar negatieve resultaten bleek dat toch mogelijk. “Het was een zenuwslopende dag”, zei de Oekraïense bondscoach nog. De overige Oekraïense internationals spelen dinsdag tegen Zwitserland hun laatste wedstrijd in de Nations League.

AA Gent-spits Roman Yaremchuk (12.) bracht Oekraïne 0-1 voor tegen de Duitsers maar de ploeg van bondscoach Joachim Löw herstelde de schade nog voor rust. Leroy Sané (23.) en Timo Werner (33.) draaiden de achterstand om. Werner maakte in de tweede helft (64.) ook nog de 3-1. Dinsdag vechten Duitsland en Spanje in een onderling duel uit wie de Nations League-groep wint.