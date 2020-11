Ondanks lockdown al zeker 9 positieve drugstest afgelegd dit weekend

Tongeren / Sint-Truiden / Gingelom / Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer / Lanaken / Maasmechelen -

Het is niet omdat we in een lockdown zitten, dat we plots allemaal nuchter de baan op gaan. Drie Limburgse politiezones betrapten alvast negen bestuurders die onder invloed van drugs achter het stuur kropen.