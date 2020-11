Na Delfine Persoon haalt ook Spaanse het niet: Katie Taylor verdedigt met succes vier titels bij lichtgewichten

Boksster Katie Taylor heeft zaterdagavond met succes haar WBA-, IBF-, WBO- en WBC-titels bij de lichtgewichten verdedigd. In de Wembley Arena in Londen versloeg de Ierse kampioene de Spaanse Miriam Gutierrez met een duidelijk verschil op punten (100-89, 100-90, 99-91). Eerder ging Delfine Persoon tweemaal onderuit tegen Taylor.

De 34-jarige Taylor, die haar Spaanse opponente vloerde op het einde van de vierde ronde, blijft ongeslagen na 17 kampen. De 37-jarige Gutierrez leed haar eerste nederlaag, tegenover 13 zeges.

Taylor stond eind augustus in het Engelse Brentwood voor de tweede keer tegenover Delfine Persoon, die de herkansing tegen de Ierse verloor op punten (98-93, 96-94, 96-94). Op 1 juni 2019 namen Persoon en de olympische kampioene van 2012 het in Madison Square Garden in New York al een eerste keer tegen elkaar op, met als inzet de titel van onbetwiste wereldkampioene. Persoon had toen nog de WBC-titel in handen. In New York verloor Persoon met 95-95, 96-94 en 96-94, terwijl het gros van de waarnemers een overwinning van de West-Vlaamse had gezien.