VZOC over ophokplicht: “Niet alle vogels laten zich even gemakkelijk vangen”

Heusden-Zolder -

Bij het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum (VZOC) in Heusden-Zolder staat de telefoon niet stil sinds de ophokplicht werd bekendgemaakt. “Veel mensen vragen zich af hoe ze dat praktisch moeten regelen. Een ophokplicht is gemakkelijk bevolen, maar voor gewone burgers is dat zo eenvoudig allemaal niet”, zegt voorzitter Rudi Oyen.