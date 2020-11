Pakt Dustin Johnson eindzege op The Masters?

Dustin Johnson leidt met nog één ronde te gaan The Masters. Foutloos acterend, rondde hij de derde ronde op Augusta National in puntgave 65 slagen. Met die -7 bouwde hij een vier slagen voorsprong uit op naaste vervolgers Sungjae Im, Abraham Ancer en Cameron Smith . Kunnen die dat op een van vertrouwen blakende Johnson nog goedmaken? Feit is wel dat “DJ” een paar maal in een slotronde van een Major naast een wenkende hoofdprijs greep. Wat hij, zoals steeds gecaddied door broer Austin, ditmaal kost wat kost wil vermijden.