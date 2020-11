Thuiszeges voor Charleroi en Bergen

Op de tweede speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling heeft Charleroi zaterdag met 86-80 gewonnen van Brussels. Ook Bergen hield de punten thuis: 65-59 tegen Leuven.

Charleroi maakte het verschil in de eerste helft (47-35). Na het derde kwart was Brussels tot 63-58 teruggekomen, maar de Henegouwers gaven de zege niet meer uit handen, met veel dank aan Tim Lambrecht, die 26 punten en 10 rebounds voor zijn rekening nam.

In Bergen was het bij de rust nog gelijk (31-31) en na het derde kwart was het verschil verwaarloosbaar (47-46). In het slotkwart (18-13) trok de thuisploeg, met uitblinkers Skylar Spencer (14 ptn, 10 rbds) en Auston Barnes (11 ptn, 9 rbds), dan toch het laken naar zich toe.

Zowel voor Charleroi als Bergen was het de eerste zege. Charleroi verloor op de eerste speeldag een Clasico bij Oostende met 94-79. Bergen speelde zaterdag zijn eerste wedstrijd van het seizoen.