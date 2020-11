Deze gemeente heeft slechtste coronacijfers van het land, maar burgemeester valt uit de lucht

Vresse-sur-Semois bengelt helemaal boven aan de lijst van meest besmette gemeenten. In de Waalse gemeente zijn er 3.645 besmettingen per 100.000 inwoners geteld, meer dan Luik en het zwaar getroffen Sambreville, en daarmee is het de slechtste gemeente van het land. Maar de burgemeester valt uit de lucht: “De situatie is hier onder controle”, zegt Arnaud Allard aan de kranten van Sudpresse.