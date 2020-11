Jongedame heeft sluw trucje om mee te kijken op gsm van haar vriend, die totaal verrast reageert

Nietsvermoedend door profielen van dames op Instagram scrollen in het bijzijn van je vriendin? Het bleek voor de 24-jarige Fabricio geen slim idee. De kerel uit Londen werd door een sluw trucje van zijn vriendin Dominika nauwlettend in de gaten gehouden. Veel had ze daar niet voor nodig: gewoon een spiegeltje vasthouden met haar voeten volstond.