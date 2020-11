Julie Vermeire stopt al na 3 maanden met radioshow en werkt aan eigen tv-programma

Drie maanden. Langer zat Julie Vermeire (22) niet achter de microfoon in de ochtendshow van NRJ. De dochter van Jacques zet haar radiocarrière ‘on hold’ om te focussen op haar televisieplannen. In 2021 krijgt ze een eigen programma bij de SBS-zenders. “De combinatie met het vroege opstaan maakte het te zwaar.”

Luisteraars van NRJ merkten het al: geen Julie Vermeire meer tijdens de ochtendshow van dj Michaël Joossens. Sinds midden augustus hielp ze van maandag tot donderdag het blok tussen 6 en 10 uur presenteren op de radiozender. De maanden ervoor dook ze ook wekelijks op met TikTok-tips. Maar nu is haar plek ingenomen door Jarne Rediers. Programmamanager Nathalie Delporte bevestigt het vertrek van Vermeire bij de NRJ-ochtendshow.

“Toen Julie bij ons begon, spraken we af dat haar tv-werk altijd voorrang zou krijgen”, zegt Delporte. “Dat is nu het geval: Julie heeft plannen voor televisie en focust zich komende maanden daarop. Die twee agenda’s vallen moeilijk te rijmen. Maar het is geen afscheid. Julie blijft verbonden aan onze zender en keert in januari terug met een wekelijks item.”

Julie Vermeire bij haar debuut als ochtendstem bij NRJ, afgelopen augustus. Drie maanden later trekt ze er de deur weer achter zich dicht. Foto: rr

Voorbestemd

Vermeire lag nog tot december onder ‘proefcontract’ bij NRJ. Om daarna haar verdere plannen te bekijken. Zo lang heeft het dus niet geduurd. Vermeire zit momenteel rond de tafel met SBS, het moederbedrijf van zenders Vier en Vijf, om samen verschillende scenario’s te bespreken. “Concrete plannen zijn er nog niet, maar alles ziet er goed uit”, zegt Vermeires manager Thomas Lowette. “Wellicht krijgt Julie volgend jaar enkele eigen tv-projecten. Daarom is ze nu al gestopt met de ochtendshow. Elke dag zo vroeg opstaan vergt energie. Dat valt moeilijk te combineren.”

Dat Vermeires toekomst bij televisiewerk lag, stond in de sterren geschreven. Al na haar overwinning in Dancing with the stars, eind vorig jaar, kwamen er aanbiedingen. Eerst werkte Vermeire haar studies Media & Entertainment Business af, en liep ze stage achter de schermen bij SBS. Afgelopen zomer maakte ze haar eerste onlinereeks voor Vijf, met een eigen vlog.

“Werken in de media spreekt me bijzonder aan”, liet Vermeire al optekenen. “Ik voel me zowel voor als achter de schermen thuis. En televisie maken is leuker dan met je neus in de boeken zitten. Maar de focus lag eerst op school. Ik weet via mijn papa en van Dancing with the stars dat televisiewerk niet in een handomdraai klaar is. Dan moet je prioriteiten stellen. Als ze later nog steeds met me willen samenwerken, zal ik het aanbod zeker overwegen.”

De ochtendshow van NRJ, voortaan met Michaël en Jarne, elke weekdag van 6 tot 10 uur.