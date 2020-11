Tien coronapatiënten zijn zaterdag bij een zware brand in een ziekenhuis in het noordoosten van Roemenië om het leven gekomen, zo heeft minister van Gezondheid Nelu Tataru gemeld.

De brand brak in de vooravond op de afdeling voor intensieve zorg uit van het ziekenhuis in de stad Piatra Neamt. Het vuur was een uur later onder controle. Volgens de eerste gegevens kwamen tien geïntubeerde ...