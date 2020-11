Belgian Cats op weg naar EK na knappe zege tegen Oekraïne (65-87)

De Belgian Cats pakten in het Portugese Odivelas met een prachtige prestatie uit! De vierde wedstrijd in de EK-kwalificatieronde bracht na een schitterende collectieve partij een afgetekende zege tegen Oekraïne. De Belgian Cats hebben hun ticket voor het EK binnen handbereik, als Portugal vanavond verliest van Finland mogen de tickets voor Spanje en Frankrijk al geboekt worden. Anders maken de Cats het wel af in februari wanneer in het slotwindow en met opnieuw Emma Meesseman in de selectie Finland en Portugal voor de bijl gaan.

Wat een start van de Belgian Cats! Antonia Delaere plakte op sterspeelster Alina Iagupova, Julie Allemand pakte onmiddellijk met splijtende drives uit en Jana Raman was alomtegenwoordig. De grote figuur van het openingskwart was evenwel Billie Massey. De Belgische Speelster van het Jaar, amper 20 jaar oud, scoorde en plukte rebounds en leidde de wervelende Cats na 0-7 snel naar een 2-14 voorsprong. Oekraïne was compleet van slag en coach Srdjan Radulovic vluchtte snel in een time-out. De Belgische vrouwen bleven echter dominant, verdedigden strak en noopten Oekraïne tot balverliezen. Billie Massey bleef scoren, de Cats pakten met fast-breaks uit en Kim Mestdagh dropte in het eerste kwart maar liefst drie bommen. Alina Iagupova had ondertussen de weg naar de korf gevonden, maar de Belgian Cats liepen verder weg naar een 17-29 bonus.

Ook in het tweede schuifje gingen de Cats aanvankelijk op hun elan door. Na een driepunter van Julie Allemand dropte Julie Vanloo onmiddellijk 2 bommen. Bij 17-37 was de “twintiger” een feit. De selectie van bondscoach Philip Mestdagh speelde op een bijzonder hoog niveau. Dat de Cats een dipje kregen was dan ook logisch. Alina Iagupova dropte driepunters en kreeg steun van Daria Dubniuk en Veronika Liubinets. Oekraïne pakte na Belgische balverliezen (9 in de eerste helft) op haar beurt met een snel basketbal uit. Van 22-41 ging het na een 11-0 tussenspurt naar een 33-41. De Cats hapten naar adem, maar Julie Allemand en Jana Raman beperkten de schade en zorgden voor een 37-45 Belgische voorsprong halfweg.

Oekraïne opende krachtig in het derde schuifje, naderde tot 40-45 en de Belgen vonden niet meteen een opening tegen de zoneverdediging. Antonia Delaere met een eerste korf en een driepunter van Julie Allemand na vier minuten wel voor een nieuwe tienpuntenmarge: 42-52. De partij werd bitser en de Cats knokten zich naar 47-57 na drie kwarts.

Alina Iagupova was nu helemaal on fire, bleef driepunters knallen en hield op haar ééntje Oekraïne in de match. Dichter dan tien punten kwam het echter niet. Hanne Mestdagh antwoordde op haar beurt met twee driepunters en Jana Raman, ondertussen al goed voor een double-double, bleef heerlijk haar ding doen: 46-57 en 53-62. Billie Massey was een rots, had ook een double-double beet, en leidde de Belgische vrouwen mee naar 63-76. De Belgian Cats zaten op rozen.

Oekraïne-België 65-87

Oekraïne: Volshyna , Musiienko , Horobets , Boiko , Dubniuk , Sivakova , Hozalova , Datsko , Iagupova , Naumenko , Liubinets

België: K. Mestdagh , Delaere , Capréaux , Wauters , H. Mestdagh , Geldof , Be. Massey, Nauwelaers , Bi. Massey , Vanloo, Raman , Allemand

Kwarts: 17-29, 20-16, 10-12, 18-30