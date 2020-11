Stienes Longin stak in het Kroatische Grobnik zijn eerste zege van het Europese Nascarseizoen op zak. Gekwalificeerd als tweede plaats ging hij in de start voorbij polesitter Giorgio Maggi.

De vrij onbekende Autodrom Grobnik valt in voor het Tsjechische Brno en is de laatste kans om zich in de titelstrijd te wroeten voor de vier seizoensfinales in Valencia. De 29-jarige Longin had dat goed ...