Het is de week van Laurens Sweeck. Drie dagen na zijn eerste seizoenszege in Niel zette de Belgische kampioen in de Ethias Cross in Leuven zijn teller op twee. Een sterke Toon Aerts was opnieuw het slachtoffer van het ploegenspel van de rood-zwarte brigade van Pauwels Sauzen-Bingoal.