‘Taxipieten’ verdelen 615 zakjes snoep in alle deelgemeenten van Lanaken

Lanaken -

In Lanaken staat de jaarlijkse Sinterklaasintocht bij veel kinderen met een dikke stift aangeduid in de agenda. De intocht en ook het uitgewerkte alternatief in de vorm van een Sinterklaas drive-in-tocht konden jammer genoeg niet doorgaan. Daarom koos de Goedheiligman in Lanaken voor een mix van een online ontmoeting én zichtbaarheid op straat.