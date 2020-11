Aryna Sabalenka, haar dubbelpartner, wordt de tegenstander van Mertens in finale WTA Linz

Gewoonlijk vormen ze een duo in het dubbelspel, maar zondag komen ze elkaar tegen in de finale van het enkelspel op het WTA-toernooi in Linz (hardcourt/202.250 dollar). De Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 11) plaatste zich zaterdag als tweede voor de finale. Onze landgenote Elise Mertens (WTA 21) was haar eerder op de dag al voorafgegaan. Sabalenka en Mertens zijn de twee topreekshoofden in Oostenrijk.

Sabalenka haalde het na twee uur en drie minuten tennis in drie sets (7-5, 4-6 en 6-3) van de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 74), die in de tweede ronde Greet Minnen (WTA 109) versloeg.

Mertens haalde het eerder op de dag na twee uur en vijf minuten in drie sets (2-6, 6-1 en 7-5) van de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA 33), het vierde reekshoofd. Het wordt voor Mertens haar achtste WTA-finale, haar tweede dit seizoen na haar nederlaag in de finale in Praag in augustus tegen Simona Halep (WTA 2). Ze telt vijf WTA-titels op haar palmares.

Voor Sabalenka wordt het haar twaalfde WTA-finale, haar derde van het jaar na haar overwinningen in Doha in februari en in Ostrava vorige week.

Het wordt de zesde ontmoeting tussen beide speelsters, de tweede dit jaar na de zege van Sabalenka in Dubai in februari. In de tussenstand leidt de Wit-Russische met 3-2.

In het dubbelspel tellen Mertens en Sabalenka vier titels, waaronder die in Ostrava vorige week. Vorig jaar wonnen ze samen de US Open.