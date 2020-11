Video van gigantische alligator op golfterrein doet vragen rijzen: is dit wel echt?

Video van gigantische alligator op golfterrein doet vragen rijzen bij kijkers: is dit wel echt? Video: CNBC via Reuters

Tyler Stolting kon zijn ogen niet geloven toen hij woensdag deze kanjer spotte op een golfterrein in de Amerikaanse staat Florida. De man zag hoe een enorme alligator rustig een wandeling maakte tijdens tropische storm Eta. Het filmpje dat hij maakte van het tafereel gaat intussen de wereld rond, maar doet bij sommige kijkers vragen rijzen: zijn de beelden wel authentiek?

“Nooit eerder heb ik een alligator van die omvang gezien”, vertelde de golfer aan lokale media. De grootte van het reptiel was ook de voornaamste reden waarom sommige kijkers twijfelden over de echtheid van de video. Verschillende experten maakten echter duidelijk dat er “niets ongewoon” is aan de grootte van de alligator op het filmpje. In de afgelopen jaren werden wel vaker alligators gefilmd op golfterreinen.