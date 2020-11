Kevin De Bruyne verrast met uitspraak: “Ik was voor duel op Wembley al geblesseerd”

Kevin De Bruyne schoof zaterdag aan voor de persconferentie, één dag voor het cruciale Nations League-duel in Leuven tegen Engeland. De Bruyne deed een openbaring door te vertellen dat hij vorige maand voor het heenduel tegen Engeland op Wembley al geblesseerd was. “Ik heb toen zelf de beslissing genomen om te spelen”, legde De Bruyne uit. “Ik heb het gedaan voor de ploeg. We misten al zoveel spelers toen dat ik bereid was om te spelen.”

De Duivels verloren op 11 oktober na een sterke eerste helft maar een tegenvallende tweede helft met 2-1 van Engeland. De Bruyne werd na 72 minuten met een grimas naar de kant gehaald door bondscoach Martinez. “Maar ik heb mijn blessure toen niet tijdens de match opgelopen”, verraste De Bruyne zaterdag.

“Ik was voor de aftrap al een beetje geblesseerd. Ik wilde spelen, omdat we als team al veel spelers misten. Het was mijn beslissing. Ik wilde het doen voor de ploeg. Achteraf bekeken was het geen goed idee, maar mijn beslissing was verdedigbaar. Twee dagen voor de wedstrijd had ik een beetje last en hebben we in België een scan laten nemen. Dat was net na een training en er viel weinig op te zien. Twee dagen na de match tegen Engeland werd er opnieuw een scan genomen en die toonde verschillende kleine blessures. Maar we waren vooraf dus niet helemaal op de hoogte. Ik heb met Manchester City nadien twee duels gemist, maar intussen is het allemaal al een tijdje verleden tijd.

