REACTIES. Aerts: “Ik moest tegen heel het blok van Pauwels Sauzen-Bingoal koersen”, Sweeck: “Aerts vertelde vooraf dat ik iets sneller was”

Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) won zaterdagnamiddag de Ethias Cross in Leuven voor Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions) en zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout. Sweeck klopte Aerts in de sprint na knap ploegenspel. Dat besefte achteraf ook Toon Aerts: “Ik moest tegen heel blok van Pauwels Sauzen-Bingoal koersen.” Al haalde Sweeck ook aan dat Aerts hem zelf wijzer gemaakt had: “Hij verklapte in een interview dat hij wat minder snel is dan ik.”

“Ik moest tegen het hele blok van Pauwels Sauzen-Bingoal koersen, niet alleen tegen Laurens Sweeck”, reageerde Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions) zaterdag na zijn tweede plaats in de Ethias Cross van Leuven. “Michael Vanthourenhout zat immers echt niet ver achter ons. Ik moest daarom het tempo altijd heel strak houden, want anders kwam die er ook nog eens bij en zat ik met twee man van die ploeg opgezadeld. Toen we eindelijk de slotronde waren ingetrokken kon ik me ten volle concentreren op Sweeck, maar die had dan wel constant in mijn wiel gezeten en geen trap te veel gegeven. Dat is zijn goed recht natuurlijk, maar dat verminderde wel mijn kans om de sprint nog naar mijn hand te zetten.”

“Weinig voordeel door in het wiel te zitten”

Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) boekte zaterdag in Leuven zijn tweede zege op vier dagen tijd en dat had hij deels te danken aan Toon Aerts, die hij in de sprint klopte. “Toon vertelde in een interview dat hij in de sprint iets minder snel is dan ik, dus waagde ik het er maar op”, lachte de Belgische kampioen. “Ik had nog wel iets willen proberen in de finale, maar Aerts blokte altijd maar af. Eigenlijk reed die de hele cross op kop. Enkele keren drong hij me de kop op, maar ik had geen enkele reden om vol mee te rijden. Michael Vanthourenhout zat achter ons en ook Eli Iserbyt was niet ver. Waarom zou ik dan Aerts in een zetel naar de eindmeet voeren. Maar behalve op de lange weg richting aankomstlijn, had je er op dit parcours eigenlijk niet veel voordeel van om in het wiel te zitten.”

De ontlading was groot toen de Belgische kampioen de eindmeet overschreed. “In Niel was het woensdag ook nipt en vandaag was dat niet anders. Daarom was ik zo blij dat ik het haalde. Toon en ik speelden het fair en ik denk dat de kijkers weer een mooie cross gezien hebben.”

Gevreesd scenario voor Aerts

Aerts zei eerder al deze week dat hij de ploegtactiek van Pauwels Sauzen-Bingoal vreesde. “Mocht ik in de plaats geweest zijn van Sweeck, had ik wellicht hetzelfde gedaan. Hij is nu de sterkte van dat blok waar ik al enkele weken tegen moet opboksen. Dat maakt het koersen er niet gemakkelijker op, maar ik word hier wel een pak sterker van. Misschien moet ik eens een andere tactiek proberen. Op deze manier is winnen immers wel erg moeilijk geworden.”