Kevin De Bruyne is nog steeds geen grote fan van Nations League: “Eindronde is nog heel ver weg”

De Rode Duivels spelen zondagavond in Leuven een cruciale wedstrijd tegen Engeland op de voorlaatste speeldag van de groepsfase van de Nations League. Na Engeland volgt woensdag op de slotspeeldag nog de thuismatch tegen Denemarken. De Duivels staan met negen punten voorlopig op kop in groep 2 en tellen twee punten meer dan Engeland en Denemarken. Groepswinst en plaatsing voor de Final Four wenken dus, maar Kevin De Bruyne werd er zaterdag op zijn persbabbel nog niet erg enthousiast van.

“Ik vind het heel moeilijk om naar deze trofee uit te kijken”, legde De Bruyne uit. “Ik weet zelfs niet wanneer die Final Four eigenlijk zal doorgaan.” Woordvoerder Stefan Van Loock informeerde De Bruyne vervolgens even dat die in oktober volgend jaar zal plaatsvinden.

“Dat is nog heel ver weg”, ging de middenvelder van Manchester City verder. “Er zitten nog meer dan vijftig matchen tussen en ook nog een EK. We gaan de twee matchen tegen Engeland en Denemarken natuurlijk zo goed mogelijk proberen te spelen, maar verder kijk ik nog niet. Het is moeilijk om nu al uit te kijken naar die eindronde volgend jaar.”

De voorbije dagen leken verschillende spelers van de Rode Duivels lichte gevoelens van revanche te hebben voor het duel tegen Engeland. Vorige maand gingen de Duivels op Wembley immers niet helemaal verdiend met een 2-1 nederlaag naar huis. De Bruyne heeft die revanchegevoelens niet, maar wilde wel heel graag winnen. “Het gaat niet om revanche”, zei hij. “Je moet er als voetballer mee leren leven dat je ook eens matchen kan verliezen. We weten dat we de eerste match verloren hebben. Voor mij was het een evenwichtig duel. Wij als verliezende ploeg onthouden natuurlijk vooral de goede eerste helft. Bij Engeland zal dat anders zijn.”

“Morgen willen we absoluut winnen. En dat geldt ook voor woensdag tegen Denemarken. In principe zou 4 op 6 voor ons genoeg kunnen zijn voor de eerste plaats, maar zo eenvoudig is het niet. De matchen moeten gespeeld worden en we gaan er alles aan doen om te winnen.”

Engeland mist vooral achterin enkele belangrijke spelers, maar dat was voor De Bruyne geen thema. “Beide ploegen missen enkele spelers, maar de selecties zijn beiden heel sterk. Er is genoeg kwaliteit. Persoonlijk wil ik altijd tegen het beste Engeland spelen, maar blessures horen bij voetbal. Engeland heeft nog steeds een heel goede ploeg.”