Elise Mertens knokt zich naar tweede WTA-finale van het jaar in Linz

Elise Mertens (WTA 21) heeft zich geplaatst voor de finale van het WTA-tornooi in Linz. De Hamontse, het tweede reekshoofd in Oostenrijk, versloeg het vierde reekshoofd Ekaterina Alexandrova (WTA 33) in drie sets: 6-2, 1-6 en 5-7. Mertens bereikt zo haar tweede finale van 2020 (na Praag vorige zomer). In de finale komt ze uit tegen de winnaar van het duel tussen haar dubbelpartner Aryna Sabalenka (WTA 11) en Barbora Krejcíková (WTA 74).