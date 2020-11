Laurens Sweeck pakt zege in Ethias Cross in Leuven na prangende sprint met Toon Aerts

Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft de Ethias Cross in Leuven gewonnen. Op het domein van de Kazerne de Hemptinne in Heverlee klopte hij Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions) in de sprint. Sweecks ploegmaat Michael Vanthourenhout werd derde. Voor Sweeck is het al de tweede zege deze week. Afgelopen woensdag was hij ook de sterkste in Niel.

Door de relatief warme en droge omstandigheden beloofde het een snelle en technische cross te gaan worden. En die voorspelling kwam ook uit. Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions) dook als eerste het veld in en ook Belgisch kampioen Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) had zijn start niet gemist. Het duo talmde niet en zette meteen door. Europees kampioen Iserbyt had zich immers wel ietwat laten wegdrummen bij de start. Ondanks het snelle en technische parcours bouwden Sweeck en Aerts meteen een kloofje uit, terwijl Iserbyt zich terugknokte naar de achtervolgende groep. Na twee ronden bedroeg de kloof al vijftien seconden.

Pauwels Sauzen-Bingoal speelt ploegenspel

In de derde ronde voerde Sweeck de boventoon. Hij zette Aerts onder druk en de kopman van Telenet-Baloise Lions moest alles uit de kast halen om bij te pikkelen. Bij de achtervolgers voerde Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) het tempo op en met zijn kopman Eli Iserbyt ging hij op zoek naar de twee leiders. Het sein ook voor Laurens Sweeck om Aerts de kop terug op te dringen. Met twee ploegmaats in de achtervolging zat de Belgische kampioen in een zetel. De tandem Iserbyt-Vantourenhout knabbelde meteen aan de voorsprong van het leidersduo.

Maar Aerts liet zich niet kennen en bleef resoluut het kopwerk op zich nemen. Vanthourenhout en Iserbyt kwamen niet dichter en bleven op een twaalftal seconden hangen. Iserbyt moest zelfs Vanthourenhout laten rijden. Aangezien die laatste niet dichter kwam en Iserbyt zelfs terugviel tot bij de achtervolgende groep - waar beloftes Ryan Kamp en Niels Vandeputte opnieuw een knappe prestatie afleverden - was het halfweg cross dan ook duidelijk dat Sweeck en Aerts onder hun tweetjes zouden strijden voor de zege.

Sprinten voor de zege

Toch was het Toon Aerts die aan de kop bleef sleuren. Sweeck had immers het excuus dat Vanthourenhout op de derde plaats rondreed. Even nam Sweeck over, maar dat ging niet snel genoeg volgens Toon Aerts, die meteen terug de kop pakte. Met nog drie ronden voor de boeg maakte Sweeck een klein foutje, voor Aerts het sein om het gaspedaal in te drukken. Maar Sweeck plooide niet. En Vanthourenhout? Die bleef druk zetten, maar bleef tegelijkertijd hangen op een twaalftal seconden. Waren we net als bij de vrouwen op weg naar een sprint met twee?

Ja dus. In de slotronde gooide Aerts zijn troeven op tafel: na elke bocht trok hij stevig door, maar hij slaagde er niet in om zijn concurrent los te rijden. Sweeck probeerde het een keer door een onorthodox paadje te kiezen, maar ook zonder succes. We zouden een sprint krijgen. Op de hellende aankomststrook was het Aerts die als eerste opdraaide. Sweeck hield zich klaar in zijn wiel.

We kregen een prangende sprint, maar het was uiteindelijk Sweeck die op en over Aerts ging en de zege pakte. Toon Aerts, die de hele cross - op de laatste hectometers na - op kop reed, moest tevreden zijn met de tweede plaats. Michael Vanthourenhout werd derde.

Uitslag:

1. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions)

3. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal)

4. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

5. Lars van der Haar (Telenet-Baloise Lions)

6. Daan Soete (Group Hens Maes Containers)

7. Vincent Baestaens (Group Hens Maes Containers)

8. Niels Vandeputte (Alpecin-Fenix)

9. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal)

10. Quinten Hermans (Tormans Cyclo Cross Team)