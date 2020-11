Sinterklaas heeft ook in dit sombere jaar goed nieuws: “Er zijn geen stoute kinderen”

Deze namiddag konden kinderen en hun ouders veilig vanuit de eigen huiskamer zien hoe Sinterklaas en zijn gevolg toekwamen in Antwerpen. Door de coronapandemie kon de Intrede zoals we ze kennen niet doorgaan in de gebruikelijke vorm. En hoewel het even spannend was toen het er op leek dat er toch stoute kinderen waren, kon Sinterklaas de kinderen geruststellen “Er zijn dit jaar geen stoute kinderen”.