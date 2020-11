Alweer Nederland boven in Ethias Cross in Leuven: wereldkampioene Alvarado snelt naar winst, voor vier landgenotes

Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix) heeft zaterdag de Ethias Cross in Leuven op haar naam geschreven. De 22-jarige Nederlandse wereldkampioene haalde het na een sprint met twee van haar landgenote Denise Betsema. Met Lucinda Brand als derde kleurde het podium opnieuw oranje. Beste Belgische was Laura Verdonschot met een 10e plaats.

Het was Perrine Clauzel die na de lange asfaltstrook als eerste het veld introk. Achter de Française zaten onder anderen Aniek van Alphen, Lucinda Brand, Fem van Empel, Marthe Truyen, wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado en Annemarie Worst gepositioneerd. Sanne Cant kende een mindere start en volgde wat verderop. Aniek van Alphen bleef bergop even haperen en hield zo de rest even op, waardoor Perrine Clauezel de tweede ronde kon aansnijden met een voorsprong van 13 seconden op een groepje dat tien rensters sterk was.

Lucinda Brand trachtte de kloof met de leidster snel te overbruggen en kreeg Manon Bakker, Aniek van Alphen, Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado en Denise Betsema mee in de tegenreactie. Voor de wereldkampioene en Worst ging het allemaal te traag en zij lieten hun metgezellen in de steek op jacht naar Clausel.

Nederland boven

Na 22 minuten cross werd de Française bijgebeend door Alvarado. Er vormde zich daarna meteen een koptrio met Alvarado, Betsema en Worst. Brand, Clauzel en Bakker volgden op vijf seconden van het Nederlandse drietal. Net bij het aansnijden van de twee laatste ronden smolten, met uitzondering van Clausel, deze twee groepjes samen en zo kregen we vijf Nederlanders aan de leiding.

Voor Bakker lag het tempo voorin te hoog en zij moest de rol gaandeweg lossen. Brand versnelde bij het intrekken van de slotronde. Alvarado ging even tegen de grond, waardoor Brand een kloof sloeg. Laatstgenoemde ging eveneens in de fout en zo kregen we vier rensters op kop van de cross.

Betsema en Alvarado bleven beuken en het waren die twee die mochten spurten voor de zege. Daarin haalde Alvarado het. Ze is de opvolgster van Denise Betsema op de erelijst.

Foto: Photo News

Pijn aan de knie

“Ik had eerder in de cross mijn knie geblesseerd na een val. In volle finale viel ik nog eens op diezelfde knie. De pijn valt wel mee, maar ik ga het toch even laten nakijken. Het trekt soms wat. Mijn sprint reed ik zoals het hoorde en zoals me werd opgedragen. Ik liet de koppositie over aan Denise Betsema en met de meet in zicht slaagde ik erin haar te remonteren en achter me te houden. Ik wist ook dat Betsema iets trager is in de sprint”, stelde Ceylin del Carmen Alvarado na afloop.

In Leuven pakte de wereldkampioene opnieuw een overwinning. “Daar ben ik natuurlijk uitermate tevreden mee. Winnen went nooit en het is leuk ook eens in Leuven te zegevieren. Ik hoop die lijn nu de komende weken te kunnen doortrekken”, verduidelijkte de wereldkampioene.