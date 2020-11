Erik Hamrén stapt op als bondscoach van IJsland na dramatische play-offwedstrijd

Erik Hamrén stapt op als bondscoach van IJsland, dat zich donderdag niet wist te plaatsen voor het EK van volgend jaar. De IJslanders verloren het beslissende play-offduel in Boedapest met 2-1 van Hongarije, twee minuten voor het einde stonden ze nog 0-1 voor. Hamrén zal IJsland wel nog coachen tegen Denemarken (zondag in Kopenhagen) en Engeland (18/11 in Londen), twee duels in de Nations League-groep van de Rode Duivels.

Hamrén kondigde zijn ontslag zaterdag aan op een persconferentie. De Zweed verklaarde dat het altijd zijn doel was geweest IJsland naar het EK te brengen, om vervolgens afscheid te nemen. In maart gaan de kwalificaties voor het WK 2022 al van start. “Dan is het volgens mij beter dat er iemand anders overneemt en IJsland naar het WK loodst”, aldus Hamrén, die volgende week woensdag voor het laatst op de IJslandse bank zal zitten.

De 63-jarige Hamrén ging twee jaar geleden aan de slag als bondscoach van IJsland. Hij nam toen het roer over van Heimir Hallgrímsson.

Onder een andere Zweedse bondscoach, Lars Lagerbäck, schopten de IJslanders het op het EK van 2016 verrassend tot in de kwartfinales bij hun eerste deelname aan de eindronde van een groot toernooi. In 2018 vierde IJsland zijn WK-debuut, in Rusland was de groepsfase het eindstation.

Hamrén was tussen november 2009 en juli 2016 bondscoach van Zweden, waarmee hij zich kwalificeerde voor de EK’s van 2012 en 2016.