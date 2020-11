Harry en Meghan strikken voormalige communicatiemanager van Apple en Pinterest

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben een nieuw lid aan hun team toegevoegd. De hertog en hertogin van Sussex hebben Christine Schirmer als hoofd communicatie benoemd, een functie die ze eerder bekleedde bij Pinterest en Apple.

Volgens Amerikaanse media moet Schirmer zich vooral bezighouden met de communicatie rond hun organisatie Archewell en andere toekomstige projecten. Het koppel heeft ook een nieuwe perschef aangenomen in hun Amerikaanse team.

Het nieuws komt kort nadat Harry en Meghan kritiek kregen van Britse media om foto’s in Amerikaanse bladen. Het echtpaar, dat in Santa Barbara woont, legde vorig weekend een krans op een begraafplaats in Los Angeles tijdens de Britse Remembrance Sunday. Daarmee wilden de Sussexes privé oorlogsslachtoffers herdenken. Doordat er ’toevallig’ een fotograaf aanwezig was om het moment vast te leggen, werd hun herdenking door veel Britten gezien als publiciteitsstunt.