Maaseik staat zonder te spelen in achtste finales CEV Cup volley

Maaseik heeft zich zonder te spelen geplaatst voor de achtste finales van de CEV Cup volleybal. De heen- en de terugmatch in de zestiende finales tegen Chaumont konden niet doorgaan vanwege coronabesmettingen bij de Franse tegenstander.

Afgelopen dinsdag zakte Chaumont niet af naar Maaseik, waarop de CEV Maaseik een 3-0 forfaitzege toekende. De return van woensdag 18 november is dan weer geannuleerd.

In de achtste finales speelt Maaseik tegen ofwel het Turkse Ankara ofwel het Nederlandse Apeldoorn.

“De CEV heeft in één moeite ook de formule van de komende rondes aangepast aan de huidige omstandigheden”, zo klinkt het op de website van Maaseik. “Midden december worden ‘ergens’, op één locatie, twéé achtste finales gespeeld (Maaseik tegen ploeg x; ploeg y tegen ploeg z). Een dag (of twee) erna spelen de winnaars van die twee wedstrijden op diezelfde locatie meteen hun kwartfinale van de CEV Cup. Greenyard Maaseik zal zijn kandidatuur indienen voor de organisatie van deze volgende ronde(s) in de Steengoed Arena.”