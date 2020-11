Tijdens de herfstvakantie trokken heel wat mensen richting de buurlanden om te ontsnappen aan de veiligheidsmaatregelen in België. Net over de grens is het immers wel mogelijk om te winkelen en zelfs te gaan eten. Vooral in Luxemburg lijkt corona soms ver weg. Onze reporter zag hoe de uitgaansbuurt er volstroomde.