Verstappen ook de snelste in door regen verstoorde derde oefensessie

Max Verstappen (Red Bull) heeft zaterdag de scherpste chrono neergezet tijdens de derde oefensessie voor de Grote Prijs van Turkije in Istanboel, de veertiende manche in het wereldkampioenschap Formule 1. Eerder was hij ook de beste in de twee vorige oefensessies. De derde oefenritten vielen echter letterlijk in het water.

LEES OOK. Vier manieren om de Formule 1 te redden

Op het erg gladde Intercity Istanbul Park klokte Verstappen een rondje in 1:48.485. Hij was 0.945 sneller dan de Monegask Charles Leclerc (Ferrari).

Vanwege de hevige regenval kwam de Brit Lewis Hamilton (Mercedes), die zondag voor de zevende keer wereldkampioen kan worden, niet eens tot een ronde. Zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas was ruim zeven seconden trager dan Verstappen. Alle piloten keerden met nog 23 minuten te gaan terug naar hun garage. Velen verschenen niet meer op het circuit om de bolides niet te beschadigen.

Mogelijk worden de kwalificaties later op de dag (13u-14u) in dezelfde omstandigheden gereden. De Grote Prijs start zondag om 11u10.

Wereldtitel voor Hamilton?

Hamilton kan zondag voor de zevende keer wereldkampioen worden. Daarmee zou hij op gelijke hoogte komen van recordhouder Michael Schumacher. De Brit heeft in het klassement 85 punten voorsprong op zijn Finse teamgenoot Bottas, de enige die hem nog van de titel kan houden. Hamilton wordt sowieso wereldkampioen als hij in Turkije voor Bottas eindigt. De Fin moet dan weer proberen minstens acht punten meer te scoren dan zijn Britse teamgenoot.

LEES OOK. Lewis Hamilton kan zondag zijn zevende wereldtitel in de F1 veroveren: dit zijn de mogelijke scenario’s

Het is de achtste keer dat de GP van Turkije wordt georganiseerd. In 2005 vond de eerste editie plaats, met de Fin Kimi Räikkönen (McLaren) als winnaar. De Duitser Sebastian Vettel (Red Bull) schreef in 2011 de voorlopig laatste Turkse GP op zijn naam. Met drie zeges is de Braziliaan Felipe Massa (Ferrari) recordhouder. Hamilton won de Turkse GP in 2010.