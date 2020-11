Nacer Chadli schiet ex-club Standard financieel te hulp

Rode Duivel Nacer Chadli is één van de drie nieuwe aandeelhouders van Immobilière du Standard de Liège, het bedrijf van Standard-voorzitter Bruno Venanzi. Dat melden L’Echo en De Tijd.

De twee andere nieuwe aandeelhouders zijn het bouwbedrijf Solico en professor en Standard-bestuurder Jean-Yves Reginster.

Nacer Chadli, die zijn opleiding bij Standard genoot en momenteel aan de slag is bij Istanboel Basaksehir, is na Axel Witsel de tweede Rode Duivel die investeert in Immobilière.

De drie nieuwkomers verhogen het kapitaal van de projectontwikkelaar tot ruim 7 miljoen euro, aldus L’Echo en De Tijd. Met de geldinjectie kan Immobilière het stadion van de Rouches vernieuwen.

Dinsdag liet het financieel geplaagde Standard weten dat de Luikse zakenman François Fornieri dan toch niet zal investeren in Standard. Het was de bedoeling dat Fornieri evenveel clubaandelen zou kopen als Venanzi. Fornieri maakte fortuin bij het farmabedrijf Mithra.