Ophokplicht voor alle pluimvee vanaf zondag: vogelgriep opnieuw in het land

Vanaf zondag 15 november moet iedereen die kippen of ander pluimvee houdt, de dieren ophokken of afschermen. Die regel gold al voor bedrijven, maar wordt nu ook ingevoerd voor particulieren. Die ophokplicht komt er omdat vrijdag in een vogelopvangcentrum in Oostende vastgesteld is dat drie wilde vogels besmet waren met het H5N8 vogelgriepvirus, zo meldt het federaal voedselveiligheidsagentschap (FAVV) zaterdag.