Vooral bemoedigende trends voor Limburg in de meest recente cijfers van Sciensano. Zo zijn er in onze provincie de afgelopen week 4.339 nieuwe besmettingen geteld. Dat cijfer daalt daarmee nu al de elfde dag op rij. Wellen heeft zelfs de laagste incidentiegraad van het hele land.

De dagelijkse coronacijfers van Sciensano zijn een opsteker voor Limburg. Van de 42 gemeenten in onze provincie zijn er 34 waar het aantal besmettingen - het zevendaagse gemiddelde - daalt, of in het ...