Advocatenkantoor Pennsylvania trekt zich terug uit verkiezingsstrijd Donald Trump

Het advocatenkantoor dat de campagne van de Amerikaanse president Donald Trump tot dusver vertegenwoordigde in de rechtszaak tegen de verkiezingsuitslag in de staat Pennsylvania, trekt zich terug. Dat meldt The Washington Post. Het kantoor Porter Wright Morris & Arthur heeft in gerechtelijke stukken laten weten dat de Trump-campagne “er het best mee gediend is als Porter Wright zich terugtrekt.”