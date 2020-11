Elke dag wandelen in Heers

De Rode Dreef in Mechelen-Bovelingen is één van de redenen om in eigen gemeente te wandelen. Foto: FrMi

Heers - Nood breekt wet in coronatijd, dus kon ook de jaarlijkse wandeltocht ‘Heers Wandelt’ van de sportraad en sportdienst op 11 november niet doorgaan. Toch zijn er genoeg redenen om nu in eigen gemeente te wandelen.

“We willen benadrukken dat de inwoners op eender welke dag van het jaar kunnen wandelen in onze prachtige gemeente”, vertelt sportfunctionaris Katleen Houben. “We hebben in Heers liefst vijf permanent bewegwijzerde wandelgebieden: de greenspot Mettekoven, de greenspot Heks, Verborgen Moois Hornebos, Verborgen Moois Kasteel van Heers en de Klaprozen- en landbouwbelevingsroute in Opheers en Batsheers.” Meer informatie over deze wandelingen vind je op www.heers.be/toerisme/heerlijk-wandelen of bij de dienst toerisme (011/48.01.22). Nog meer kwalitatieve wandelgebieden dichtbij huis vind je op www.wandeleninlimburg.be.

FrMi